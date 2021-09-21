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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجيَّة العراقي يدعو الجامعة العربية إلى إرسال مُراقبين لدعم العملية الانتخابية

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

دعا وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين الجامعة العربية إلى إرسال مُراقبين لدعم العملية الانتخابية في بلاده، أسوة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.


وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية اليوم “الثلاثاء”، أن ذلك جاء خلال مشاركة فؤاد حسين الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المُتحدة حيث تطرق الوزير العراقي إلى الأعداد والتهيئة للانتخابات المبكرة ووصول المُراقبين الدولييّن.


وأشار إلى أن اللجنة الوزارية لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سوف تعقد اجتماعاً في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المُتحدة، مؤكدا أن مُؤتمر بغداد سيتحول إلى منصة دائمة لإدامة الحوار بين الدول المعنية ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وبناء المُشتركات الاقتصاديّة، وحماية العراق من التهديدات الخارجيَّة.
 

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