زي المطاعم.. طريقة عمل بيتزا للشيف توتا مراد|فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، مقادير عمل بيتزا.

مقادير عمل بيتزا:

3 أكواب دقيق

كوب وربع ماء دافىء للعجن

ربع كوب زيت زيتون

علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة ريحان مجفف

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

صوص البيتزا:

طماطم مكعبات صغيرة بدون قلب

نصف كوب صلصة طماطم

ربع كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة ثوم

مفروم

زعتر وريحان

ملح وفلفل أسود

سكر

الحشو:

فلفل ألوان مفروم

زيتون أسود شرائح

100 جرام جبنة موتزاريلا

100 جرام جبنة شيدر

100 جرام سلامي

خلطة التلميع:

زيت زيتون

شرائح ثوم

زعتر فريش

ملح

وللمزيد من التفاصيل عن مقادير عمل البيتزا شاهدي الفيديو التالي: