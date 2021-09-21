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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلقات مدفعية في جنازة المشير محمد حسين طنطاوي| فيديو

السيسي
السيسي

عرضت فضائية اكسترا نيوز" طلقات مدفعية في جنازة المشير محمد حسين طنطاوي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير ليتقدم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان صل منذ قليل جثمان المشير حسين طنطاوي إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، لتشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية مهيبة.

وأقيمت صلاة الجنازة على المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة العسكريين ورئيس الوزراء ووزرائه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في كلمته أنه فقد اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجنازة وزير الدفاع رئيس الوزراء الرئيس السيسي

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