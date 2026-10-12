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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع رئيس جامعة الجلالة التعاون لتنمية مهارات الشباب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الجديدة، د. محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة، وخبرات وزارة العمل في مجال التشغيل، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لاكتساب الخبرات العملية وزيادة فرص حصولهم على وظائف لائقة، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير العمل حسن رداد جامعة الجلالة سوق العمل

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