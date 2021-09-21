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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلامية نانسي القاضي تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس الإسماعيلي

نانسي القاضي
نانسي القاضي

تقدمت الإعلامية نانسي القاضي، اليوم الثلاثاء ، بأوراق ترشحا لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لموسم 2021/ 2025 ، في مرحلة تحت السن، وذلك بمقر لجنة تلقي طلابات الترشيح التي تشرف عليا وزارة الشباب والرياضة . 


وتعد تلك المرة أولى التي تشهدها انتخابات النادي الإسماعيلي بترشح فتاة لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تحت السن ، حيث لم يسبقها أحد في ذلك . 


ومن جانبها أكدت الإعلامية نانسي القاضي في تصريحات خاصة، إن ما شجعها على الترشح هو حملها للعديد من هموم النادي الإسماعيلية ، حيث أعددت ملفا كاملا لأهم المشكلات التي يعاني منها النادي بالإسماعيلية،  إلى إنا قامت بوضع الحلول لتلك المشكلات .

الإعلامية نانسي القاضي النادي الاسماعيلي وزارة الشباب والرياضة الاسماعيلية انتخابات الأندية

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