الإعلامية نانسي القاضي تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس الإسماعيلي

تقدمت الإعلامية نانسي القاضي، اليوم الثلاثاء ، بأوراق ترشحا لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لموسم 2021/ 2025 ، في مرحلة تحت السن، وذلك بمقر لجنة تلقي طلابات الترشيح التي تشرف عليا وزارة الشباب والرياضة .



وتعد تلك المرة أولى التي تشهدها انتخابات النادي الإسماعيلي بترشح فتاة لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تحت السن ، حيث لم يسبقها أحد في ذلك .



ومن جانبها أكدت الإعلامية نانسي القاضي في تصريحات خاصة، إن ما شجعها على الترشح هو حملها للعديد من هموم النادي الإسماعيلية ، حيث أعددت ملفا كاملا لأهم المشكلات التي يعاني منها النادي بالإسماعيلية، إلى إنا قامت بوضع الحلول لتلك المشكلات .