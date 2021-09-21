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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة .. ضغط أهلاوي وتراجع من لاعبي الطلائع فى السوبر المصري

الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش

انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع بنهما على استاد برج العرب ، فى إطار مباراة السوبر المصري.

وسدد محمد مجدي قفشة تصويبة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدي من محمد بسام حارس طلائع الجيش بثبات فى الدقيقة 6 ، قبل أن يرد عليه محمد ناصف بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

ويتنافس فريقا الأهلي وطلائع الجيش على لقب النسخة الـ18 من بطولة السوبر المصري ، فى المباراة على ملعب برج العرب بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف الكأس.

ويسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الاندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

ودخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل15 هدفا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

ويعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.

إنبي التقى بالأهلي في3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة  واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

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