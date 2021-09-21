بار وواصل للرحم.. ابن عم طنطاوي يكشف تفاصيل خاصة عن حياة المشير

عبر حسن ريه، ابن عم المشير حسين طنطاوي، عن عنيف حزنه لوفاة المشير حسين طنطاوي، مؤكدا أنه كان رجلا بارا بأهله وأسرته وعائلته.

وأكد حسن ريه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الراحل المشير طنطاوي كان على تواصل دائم مع أهل قريته ويقدم للحميع كل الحب والتقدير، مشير إلى أن الراحل كان واصلا للرحم، ويتصل بأهل قريته في شهر رمضان ويساعد الفقراء.

وتابع حسن ريه، ابن عم المشير حسين طنطاوي، أنه كان إنسانا من طراز فريد والكل يحبه ويقدره، وحزن على فراقه بشدة.

يذكر أن المشير طنطاوي من مواليد عام 1935 في حي عابدين، وتخرج من الكلية الحربية في عام 1956 ثم كلية القادة والأركان عام 1971.

وخاض المشير طنطاوي 4 حروب دخلتها مصر ضد العدو الإسرائيلي.