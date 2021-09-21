المجلس التنفيذي لأسوان يبدأ أعماله بالوقوف دقيقة حداد على أرواح "طنطاوي وإدريس"

بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيدي الوطن المشير محمد حسين طنطاوى ، وأيضاً صاحب شفرة إنتصار أكتوبر أحمد إدريس أستهل المجلس التنفيذي إجتماعه برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وقد أكد المحافظ سرعة إنهاء عدد من المشاكل والبؤر المزمنة التي يعانى منها المواطنين، وخاصة مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف الصحى بالكرور بالتنسيق مع مديرية الأمن لبدء الأعمال فيه.

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بجانب إنهاء مشكلة المياه الجوفية أسفل عدد من المنازل بقرية قسطل بمركز نصر النوبة من خلال تنفيذ حلول جذرية وناجزة بعد إجراء دراسة جيولوجية بمعرفة كلية العلوم بجامعة أسوان ، وأيضاً سرعة تبطين الترعة المقابلة للمنازل ، مع تطهيرها وذلك بعد إخلاؤها لتأمين حياة المواطنين ، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين.

وشدد محافظ أسوان على الإعداد للقيام بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالسوق السياحى على غرار ما تم في سوق السيل الجديد وذلك إستعداداً للموسم السياحى القادم ، وهو الذى يتواكب بإتخاذ الإجراءات الحاسمة مع سائقى الحنطور المخالفين بمصادرة محتويات العربة وتحرير محاضر بيئة في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات المقررة ، علاوة على رفع كفاءة مداخل ومخارج المعابد والمتاحف الأثرية والمواقع السياحية.

كما وجه اللواء أشرف عطية بضرورة إستخدام نظام المناورة لأطقم الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى الموزعة على 5 شبكات داخل مدينة أسوان من أجل سرعة التدخل لإصلاح الكسورات والأعطال ، وكذا قيام رؤساء المراكز والمدن بإستطلاع ميدانى لمخرات السيول لرصد أى تعديات عليها لإزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ، فضلاً عن المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها والإستعداد للعام الدراسى الجديد.

وكان قد إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان دفعة جديدة من طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى وذلك في حضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة وهو الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستكمال الإجراءات المختلفة المتعلقة بمنظومة التصالح.

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ، مشيراً بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات ، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.