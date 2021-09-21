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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم الحكومة الانتقالية بالسودان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب العسكري في السودان والذي أحبطته السلطات في وقت مبكر صباحا.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ندين بشدة المحاولة الانقلابية في السودان وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية في مسعاها لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية للبلاد".

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وأعلنت الحكومة السودانية إحباط "محاولة انقلابية" صباح اليوم الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

السودان محاولة الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري الاتحاد الأوروبي محاولة انقلاب في السودان

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