نجوم في غرفة العمليات| أنف حورية فرغلي.. وزوجة نبيل الخلفاوي تفقد حركتها لفترة

شهدت الفترة الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ودخول بعضهم غرفة العمليات من بينهم حورية فرغلي ، زوجة نبيل الحلفاوي ، نضال الشافعي ، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي تطورات حالة هؤلاء.

نضال الشافعي

كشفت زوجة نضال الشافعي في تصريح خاص لصدى البلد ، عن تفاصيل العملية التي أجراها زوجها أمس .

وقالت :" زوجي خضع لعملية أخرى بسبب وجود فتح بجزء في القولون ، مؤكدة أن العملية الأولى نجحت، ولكنها كانت من المفترض أن تقام على مرحلتين، ولذلك كان يطلب إجراء عملية ثانية".

خرج الفنان نضال الشافعى من غرفة العمليات بعد أن أجرى عملية جراحية ثانية اليوم، وهى عملية جراحية استكمالية للعملية التى أجراها من قبل وقام فيها باستئصال جزء من القولون نيتجة الانفجار الذى تعرض له.

وقالت زوجة نضال الشافعى: “إن نضال خرج من غرفة العمليات منذ قليل بعد أن أجرى العملية الثانية فى القولون”.

وأضافت زوجة نضال الشافعى: “الطبيب المعالج له طمئننا على العملية لكن قال لى إنه يوضع تحت الراعية لمدة 48 ساعة وبعدها ستتضح الأمور”.

وطلب الفنان نضال الشافعى ، من جمهوره الدعاء له، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب نضال الشافعى :" من فضل الله على أن رزقنى بأحباء مثلكم دعوا لى فى العملية السابقة ، وفى انتظار دعواتكم حيث أجرى العملية الثانية يوم الثلاثاء إن شاء الله ".

وأضاف نضال الشافعى :" اللهم اشفنى واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.



وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.

وأوضحت حورية فرغلى: تحدثت مع الطبيب المعالج لى فى أمريكا وطلبت منه تأجيل إجراء العملية الأخيرة والخاصة بتوسيع فتحات الأنف خاصة بعد أن أصبحت بحالة جيدة وأستطيع الشم والتذوق وأصبح صوتي أيضا شبه طبيعي.

زوجة نبيل الحلفاوي

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي، خضوع زوجته لعملية جراحية عاجلة ستعيق حركتها لفترة طويلة.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر”، "أنا بخير والحمد لله زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".