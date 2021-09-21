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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| رامز جلال قد يواجه الحبس والغرامة.. ومفاجأة سارة لتثبيت الموظفين فى مشروع قانون جديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الثلاثاء، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

 

هل تنخفض أسعار السيارات فى مصر بعد التعاون مع الصين.. صناعة النواب تجيب
 

تبدأ بـ1000 جنيه سنويا.. تعرف علي الضرائب المستحقة للمشروعات خلال الترخيص المؤقت
 

فتحى سرور ناعيًا المشير طنطاوي: كان يعمل من أجل مصر
 

صدمة.. رامز جلال قد يواجه الحبس والغرامة بتهمة سرقة فكرة برنامجه
 

مجلس الشيوخ ينكس العلم حدادا علي وفاة المشير طنطاوي
 

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد
 

 

السجن عاما و1000 جنيه غرامة حال التواجد في أماكن تعاطي المخدرات
 

مجلس النواب ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوي
 

مجلس النواب ينكس العلم حداداً على وفاة المشير طنطاوي
 

 

أسعار السيارات التعاون مع الصين الضرائب المستحقة للمشروعات المشير طنطاوي تهمة سرقة فكرة برنامجه رامز جلال وفاة المشير طنطاوي مجلس الشيوخ مفاجآت سارة للموظفين

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