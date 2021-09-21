فتحى سرور ناعيًا المشير طنطاوي: كان يعمل من أجل مصر

نعي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق التي وافته المنية اليوم، قائلا : فقدت مصر قائدا عسكريا عظيما سطر إسمه في سجل الأبطال الخالدين فقد كان من قيادات جيش مصر العظيم الذي خاض حرب أكتوبر بكل بسالة وفخر دفاعا عن أرض الوطن.

وقال «سرور»، فى بيان اليوم، إنني «عرفته وزيرا حازما وصادقا قويا لا يعمل إلا من أجل تحقيق مصلحة مصر، وأيضا عرفت عنه الإتقان في العمل مع الإنضباط العسكري، وكان محل إعجاب وتقدير بين الجنود والضباط والجميع بين أبناء الوطن».

وتابع رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن «حكمته ومهارته ظهرت في أحداث يناير 2011، وكيف تصدي بحكمة وشجاعة أعمال التخريب والهدم ونجح في السيطرة علي الموقف بكل اقتدار ووطنية صادقة حتي عادت مؤسسات الدولة لأداء دورها الدستوري»، داعيًا أن يتغمد الفقيد العظيم بالرحمة، وتقدم بخالص التعازي لأسرته وللشعب المصري.