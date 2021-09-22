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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 12 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق مرسى علم القصير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصيب 12 شخصاً إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسى علم القصير 
تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى طريق مرسى علم  القصير مما أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً وانتقل عدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج وهم 
اسماعيل عبد الرازق محمد ٢٢سنة من قنا. 
محمود محمد نصر الدين ٢٤سنة من سوهاج 
ممدوح نصيف موسى ٣٢ من نجع حمادي 
محمد عبد الرازق محمد ٢٦سنة من نجع حمادى 
ياسمين كمال عبد الشافى ٣٠ سنة نجع حمادى 
اروى علي احمد ١٤سنة نجع حمادى 
احمد على احمد ٧ سنوات نجع حمادى 
محمد على احمد ٣سنوات نجع حمادى 
روفان على احمد ٢ سنة نجع حمادى 
علي احمد حسين ٣٦ سنة 
اسعد محمد عبد اللاه ٣٠ سنة نجع حمادى 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. 

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