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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت على 164مليون دولار

صدى البلد

باتت الحرب بين أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت على أشدها، فقد يُزعم أن أنجلينا جولي استخدمت وسائل خادعة لمحاولة طرد زوجها السابق براد بيت من صفقة عقارية مربحة تتعلق بعقار فخم شاركا في ملكيته في فرنسا ، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة يوم الثلاثاء.

قالت الصحف التي قُدمت في لوكسمبورج، إن جولي اتُهمت بمحاولة بيع حصتها البالغة 50 في المائة في شاتو ميرافال البالغة 164 مليون دولار في كورينس بفرنسا ، دون إعطاء أي خيار لـ براد بيت لشرائها، بحسب ما نشرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

كان للعقار الذي تبلغ مساحته 1000 فدان معنى خاص للزوجين ، حيث كان المكان الذي تزوجا فيه في حفل سري في عام 2014 بحضور ستة أطفال فقط.

بالإضافة إلى عودة محامي الزوجين إلى المحكمة يوم الإثنين في ضربة أخرى في نزاع حضانة طويل الأمد بشأن أطفالهما، ووفقًا للدعوى، احتفظ كل من بيت ، 57 عامًا ، وجولي ، 46 عامًا ، بأسهمهما لشركة Miraval في شركات منفصلة ذات مسؤولية محدودة (LLC).

ووفقًا لأوراق المحكمة ، فإن شركة Miraval مملوكة لشركة Quimicum ، وهي شركة كان بيت يمتلك فيها في الأصل حصة 60٪ من خلال شركته Mondo Bongo ، بينما حصلت Jolie على 40٪ من خلال شركتها Nouvel.


قبل ثلاث سنوات من انفصالهما في عام 2016 ، نقل بيت 10 في المائة من التركة من موندو بونغو إلى جوليز نوفيل ، مما جعلهما مساهمين متساويين.

وكجزء من اتفاقهما ، وافق الزوجان السابقان أيضًا على طلب الإذن من بعضهما البعض إذا كانا يريدان بيع أسهمهما، ومع ذلك ، تدعي الدعوى الآن أن جولي حاولت بيع أسهمها بشكل تسلل دون إعطاء بيت حق الشراء.

ووفقًا للدعوى القضائية ، يجب أن يكون التحويل بنسبة 10 في المائة باطلاً حيث تم "بيع" الأسهم مقابل 1 يورو فقط وليس مبلغًا "خطيرًا" كما هو مطلوب بموجب قانون لوكسمبورج، تقدر قيمتها الآن بأكثر من 140 مليون يورو (حوالي 164 مليون دولار).

انجلينا جولى براد بيت صفقة عقارية فرنسا المحكمة

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