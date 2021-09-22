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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميزانية ضخمة.. محافظ الشرقية : تنفيذ 700 مشروع بهذه التكلفة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن شهر سبتمبر يتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية، وتم وضع خطة احتفالات لإجمالي  190 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه فى جميع القطاعات  ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 700 مشروع منذ 2014 ، وحتى الآن بتكلفة 24 مليار جنيه  فى كل قطاع بالاضافة إلى 300 مشروع جارى بتكلفة 16مليار جنيه .


وأضاف "  غراب " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم افتتاح مشروعات أبنية تعليمية باجمالى 39 مشروع وتم افتتاح 6 مدارس مؤخرا ، ومن المقرر استكمال افتتاح باقى المشروعات التعليمية بتكلفة 390 مليون  جنيه .


ولفت إلى أنه تم افتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحى والشرب بإجمالى 12 مشروع بتكلفة مليار جنيه وتم الانتهاء من 23 مشروع فى الطرق والكبارى بطول 3 كم بتكلفة 330 مليون جنيه  ، لافتا لوجود 12 مشروع صرف صحى ومحطة معالجة بمركز فاقوس 210 مليون جنيه ، ومشروع صرف متكامل فى مركز ديرب نجم بتكلفة 131 مليون جنيه  ، و14 مشروع لانشاء ورفع كفاءة مراكز شباب وألعاب خماسية و 8 مشروعات فى الكهرباء .

 

وقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أمس الثلاثاء، الوحدة الصحية بتل مفتاح التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

 

واطلع المحافظ، على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض النوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

و تفقد المحافظ، أقسام الوحدة الصحية وكذلك عيادة تنظيم الأسرة لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من توافر جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة من أقراص وحقن ، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوي الخدمة الصحية المقدمة لهن، مشدداً على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والمترددين على الوحدة من الأمراض والأوبئة، موجهاً بحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.


وأكد محافظ الشرقية ، على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين، إيماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

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