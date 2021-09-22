العثور على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد بالشرقية

عثر أحد الأهالي بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق أثناء توجهه لصلاة الفجر اليوم، على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد بعزبة أبو عقل التابعة للقرية وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود بلاغا بعثور أحد الأهالى مقيم عزبة أبو عقل التابعة النخاس التابعة لدائرة المركز على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام المسجد ترتدي كامل ملابسها، وحالته مستقرة.

تم نقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10133 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2021، وإحالته الي نيابة المركز.