المجلس العربي للمسئولية المجتمعية يُكرم رئيس بنك الإسكان والتعمير .. لهذا السبب

كرم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، اليوم، حسن غانم العضو المنتدب ببنك الاسكان والتعمير، لمجهوداته في مجال المسؤولية المجتمعية ومشاركته كشريك استراتيجي للمجلس ومبادرة “مجتمعي تك" المعنية بريادة الأعمال والتحول الرقمي.



ويأتي هذا التكريم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ، وبنك الاسكان والتعمير، في تنفيذ أنشطة وبرامج مجال المسئولية المجتمعية، لتحقيق رؤية مصر 2030، وفي إطار الجمهورية الجديدة.



وكان غانم قد حصل على شهادة شكر وتقدير رفيعة المستوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجهودات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة .



ويُعد غانم، من أوائل المسؤولين الذين قدموا الدعم الكامل للمؤسسات العاملة في مجال المسئولية المجتمعية والأهلية، من حيث المشاركة البناءة والفاعلة للبنك، حيث أولى البنك أهمية قصوى للرؤية الوطنية المستقبلية 2030، والتي أطلقتها القيادة السياسية بالدولة من اجل مستقبل أفضل للمواطن المصري.



كما يعد بنك الإسكان أحد المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية وخاصة خلال جائحة كورونا في العاميين الماضيين، حيث ساهم عبر شراكات استراتيجية عدة في دعم القطاعات المتضررة و الأسر الأشد احتياجا في إطار رؤية استراتيجية متكاملة.



ووجه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية الشكر للبنك على جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكدا أنه أحد شركاء النجاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.