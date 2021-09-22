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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ3 محافظات.. السبكي: 3ملايين خدمة طبية بمراكز ووحدات هيئة الرعاية لمنتفعي التأمين

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة والتي تشمل حتى الآن محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

 

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بأحدث التقنيات العلاجية ووفق ممارسات الصحة العالمية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية المتقدمة والكبرى وذات المهارة أو طابع خاص، مشيرًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية حتى الآن للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.

 

وأوضح السبكي، أن الخدمات الطبية والعلاجية شملت تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى أكثر من مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات، و 150 ألف عمليات وتدخلات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى كالفحوصات المعملية والأشعة والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي وجلسات الكيماوي لعلاج مرضى الأورام وجلسات العلاج الطبيعي لتأهيل وعلاج المرضى.

 

وشدد السبكي، على تميز ونجاحات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة المختلفة من الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفق أحدث معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وتحقيق أعلى نسبة من رضاء المنتفعين والتي تخطت نحو 93%.

 

وأكد على مواصلة الجهد لاستمرار تطوير الرعاية الصحية في مصر واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين حسب أحدث الإرشادات والبروتوكولات لعلاجية المعتمدة دوليًا والتي يصل عددها حتى الآن نحو 2500 خدمة طبية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وبجودة عالمية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل الاسماعيلية الصحة العالمية المخ العيادات الخارجية

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