عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت الإمارات إجراء 318,605 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 733,643 حالة.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة شفاء 380 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 725,634 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,080 حالة، لافتة إلى أنه تم تقديم 104,101 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها ،حتى الأربعاء، 19,653,364 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 198.71 جرعة لكل 100 شخص. 

الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمامات بشروط وفي بعض الأماكن

الامارات تحتفل باليوم الوطني السعودي بهذه الطريقة..فيديو

 

الامارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كورونا فيروس كورونا كوفيد-19

موضوعات متعلقة

الإمارات.. دبي تخصص ٦٥ مليار درهم لإسكان مواطنيها

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن محاولة الانقلاب في السودان

ترشيحاتنا

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ