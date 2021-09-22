رانيا فريد شوقي تشارك متابعيها فيديو استلام جائزة مهرجان الفضائيات العربية للإبداع

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو جديد لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وظهرت رانيا فريد شوقي فى الفيديو وهي تتسلم إحدي الجوائز، وعلقت قائلة:" جائزة مهرجان الفضائيات العربية للتميز و الابداع عن مسلسل ولاد ناس شكرا ادارة المهرجان برئاسة الاعلامي الاستاذ احمد عليوة و مديرة المهرجان الاستاذة وفاء ماهر و كل العاملين كل الشكر و الامتنان".

آخر أعمال رانيا فريد شوقي



يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس، عُرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما عُرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو.