برلمانى:كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة تكشف نجاح التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب

أشاد النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ظاهرة الإرهاب وكيفية مواجهته والتصدي له.

واشار بدران في بيان له اليوم، أن التجربة المصرية الشاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب طوال السنوات الماضية، والتي تعتبر تجربة هامة حازت احترام الكثير من دول العالم، بسبب نجاحها الهائل في استئصال ظاهرة الارهاب، الذي كان ولا يزال المهدد الرئيسي للدولة المصرية وللحضارة المعاصرة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي امام الأمم المتحدة، والتي تعتبر بمثابة دليل عملي لكافة دول العالم في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، التي تستلزم تعاونا دوليا من جهة والتصدي للدول الراعية للإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

واضاف نائب اسيوط ان تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة محاسبة الدول التى ترعى الإرهاب، وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها، وهى تحذيرات ورؤى مصرية جادة، تؤكد صواب رؤية مصر، في التصدي لظاهرة الإرهاب لافساح المجال للتعمير والتنمية.