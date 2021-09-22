الأمراض الصدرية: مصل الإنفلونزا آمن للأطفال..ويمكن الحصول عليه مع لقاح كورونا بنفس اليوم

قال الدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة عين شمس إن جميع المنظمات بما فيها منظمات الصحة العالمية قد أوصت بضرورة الحصول على لقاح لمرض الإنفلونزا.

وأضاف ياسر مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك ضرورة لحصول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، على لقاح الإنفلونزا، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي تنشط فيه الإنفلونزا.

التطعيم يكون عن طريق جرعة واحدة

وتابع ياسر مصطفى، أن لقاح الإنفلونزا آمن للأطفال، مؤكدا أن التطعيم يكون عن طريق جرعة واحدة، واللقاح يضيف حماية لمعظم الفيروسات التنفسية، وإذا تم الإصابة بمرض الإنفلونزا وكورونا خلال فترات متقاربة يكون شديد الخطورة.

وأشار مصطفى إلى أنه علميا يمكن الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا في نفس اليوم، لكن من الممكن أن يتم الحصول على لقاحين خلال فترة أسبوع.