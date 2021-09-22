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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: الأهلي يناقش تجميد قيمة عقود موسيماني ولاعبين بعد خسارة السوبر

موسيماني
موسيماني

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي تناقش تجميد قرار تعديل قيمة عقود كل من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ولاعبي الفريق محمد مجدي قفشة، واليو ديانج.


وأضاف "شحاتة"، في تصريحات عبر برنامجه "كورة كل يوم"، أن إدارة الأهلي كانت استقرت علي رفع رواتب الثلاثي، إلا أن هناك اتجاها لإلغاء أي تعديل في قيمة عقد أي لاعب أو مسئول  فني وإداري بعد خسارة السوبر.

 

وكانت إدارة النادي الأهلي تغريم كل لاعب بالفريق ومدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني 300 ألف جنيه عقب خسارة كأس السوبر أمس الثلاثاء من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

بيتسو موسيماني مجدي قفشة محمد مجدي قفشة موسيمانى

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