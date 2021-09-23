كارثة تدين مرتضى.. باع محمد إبراهيم مجانا واشتراه بـ 500 ألف يورو

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كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن كارثة تعاقدية فى عقد بيع وشراء محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بين القلعة البيضاء و نادي مارتيميو البرتغالي.

وقال عمرو أدهم فى حواره مع برنامج الماتش على قناة صدى البلد :" فى يوم 19 أغسطس 2014 تم إبرام عقد بيع محمد ابراهيم من نادي الزمالك إلى مارتيميو البرتغالي والذي نص على التالي..

المادة الأولى.. يتم بيع اللاعب من نادي الزمالك إلى نادي مارتيميو مجانا .

حال إرادة نادي مارتيميو استكمال اللاعب "محمد ابراهيم" لعقده بعد تاريخ 30 يونيو 2015 يخطر نادي الزمالك فى 11 فبراير 2015 ،ويتم تفعيل النادي البرتغالي لبند الشراء ،ودفع مبلغ 400 ألف يورو مقابل شراء اللاعب من نادي الزمالك، فى صورة 7 كمبيالات يتم دفعهم من 31 مايو 2015 إلى 31 مايو 2016 .

ليتحدث عمرو أدهم قائلا : معنى ذلك أن اللاعب سوف يلعب مجانا لفريق مارتيميو البرتغالي من أغسطس 2014 إلى فبراير 2015".

وأكمل عمرو أدهم قائلا:" الزمالك وضع بندا فى عقد محمد ابراهيم وهو حال عدم مقدرة نادي مارتيميو البرتغالي على بيع اللاعب حتى 31 أغسطس 2016 يتعهد نادي الزمالك بشراء اللاعب مرة أخرى بدون قيمة محددة فى العقد".

وأردف :" الزمالك قام بشراء محمد ابراهيم من مارتيميو البرتغالي يوم 29 يناير 2015، قبل إبلاغ النادي البرتغالي احتياجه للاعب أم لا، بمبلغ 500 ألف يورو موزعة على خمس أقساط من 1 مارس 2015 حتى 1 أكتوبر 2016".

وواصل عمرو ادهم :" فى المادة الثانية من عقد شراء الزمالك لمحمد ابراهيم من النادي البرتغالي تم وضع بند يفيد ، حال بيع الزمالك لمحمد ابراهيم أو اعارته أو الاستغناء عنه ،يتعهد الزمالك بدفع 40 % من قيمه عقده مع ناديه الجديد بحد أدنى مليون يورو ، بالإضافة إلى حال عدم سداد الزمالك لأي قيمة من الأقساط المتفق عليها فى العقد يستحق نادي مارتيميو قيمة العقد كاملا مرة واحدة وهي 500 ألف يورو بالاضافة إلى استرداد النادي البرتغالي إلى الـ 7 كمبيالات المستحقة من عقد بيع الزمالك للنادي البرتغالي والمقدرة بـ 400 ألف يورو ".

وأكمل:" 31 يوليو 2019 قام الزمالك ببيع محمد إبراهيم إلى نادي مصر المقاصة بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري ما يعادل 300 ألف يورو ، مما يفيد استحقاق النادي البرتغالي إلى 120 ألف يورو نسبة 40 % من قيمة عقد بيع اللاعب من الزمالك لأي ناد آخر وهي القيمة الأقل من المليون يورو ، فطالب النادي مارتيميو البرتغالي أحقيته فى دفع الزمالك مبلغ مليون يورو استنادا لعقد شراء الزمالك لمحمد ابراهيم من النادي البرتغالي.

وأتم عمرو أدهم :"أرسل نادي مارتيميو البرتغالي إلى نادي الزمالك يوم 18 يونيو 2020 مطالبة بالمليون يورو ولم يرد مسئولو الزمالك آنذاك، ولذا قام النادي البرتغالي بتحريك دعوة للمحكمة الدولية للفيفا ضد الزمالك بالمطالبة بمليون يورو + 5% فوائد من يوم 31 يوليو 2019 تاريخ بيع الزمالك محمد ابراهيم لمصر المقاصة.

واختتم :" تم إصدار حكم من الفيفا بأحقية نادي مارتيميو البرتغالي مبلغ المليون يورو فى يوم 6 أكتوبر 2020 ، لعدم رد الزمالك على خطاب النادي البرتغالي وعدم وجود محامي يمثل نادي الزمالك، تم استلام حيثيات الحكم وتقديم طعن ضد قرار المحكمة فى يناير 2021 ".

جدير بالذكر أنه تم إبرام عقدي بيع وشراء الزمالك لمحمد ابراهيم مع نادي مارتيميو البرتغالي فى عهد مرتضى منصور حيث كان يترأس مجلس إدارة القلعة البيضاء قبل صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بعزله وتعين لجنة لإدارة شئون الزمالك .