مصر تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا والملك سلمان يؤكد دعم السعودية لحل أزمة سد النهضة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يحذّر من تداعيات سياسة فرض الأمر الواقع في ملف سد النهضة

حفتر يعلق مهامه العسكرية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا

بلينكن: ندعم ليبيا موحدة ومستقرة ذات سيادة بعيدا عن أي تدخل خارجي

الرئيس التونسي يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

بايدن: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

اجتماع ثنائي بين وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي في الأمم المتحدة اليوم

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت "الراي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد ، الحديث دوليًا عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن "سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها"، قائلاً في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 ليل الثلاثاء، إن "مصر تعترف بحقوق أشقائها التنموية رغم أنها تعد من أكثر الدول جفافاً ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي"، مضيفاً أن "نهر النيل يشكل شريان وجود مصر الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن إزاء سد النهضة".

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة أمس الأربعاء، مقارنة مع 688 إصابة و24 وفاة في اليوم السابق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قرر تعليق مهامه العسكرية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تدعم "ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة ذات سيادة، خالية من أي تدخل خارجي".

وقالت "الأنباء" إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قال في خطاب مسجل بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل أزمة سد النهضة سلميا وبشكل ملزم بما يحفظ حقوق مصر والسودان.

وأفادت "الوطن" بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قراراً بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة.

دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في حال قيام طهران بذلك.

وأفادت "الوطن" بأن مسؤولة أمريكية أعلنت أنّ وزيري خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان إيف لودريان سيعقدان اجتماعاً ثنائياً في الأمم المتّحدة اليوم الخميس غداة البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.