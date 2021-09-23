عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر

أحمد مجاهد وكيروش
أحمد مجاهد وكيروش

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر بشأن اتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل .
وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر مع ليبيا في تصفيات كأس العالم، وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية ، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور ال16 المقرر اقامتها غدا وبعد غد ، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.
يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لاقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس ايجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

كارلوس كيروش منتخب مصر الدوري مسابقة الدوري كيروش اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موسيماني يقلب الطاولة على إدارة الأهلي.. أشيمبونج يتنازل عن قضية الزمالك .. الدوري في نوفمبر

احذر.. أصحاب العقارات معرضون للغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

راقبوا هذا الخطر| استشاري نفسي توضح تأثير السوشيال ميديا على السلوكيات

مخاطر الحريق ووقف التنمر ضد مصابيه .. ندوة بـ القومي للمرأة "صور"

عاوزة أظهر من غير كرش.. ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش

حماس تضغط والاحتلال يناور|كيف تستغل الحكومة الإسرائيلية ملف تبادل الأسرى؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ