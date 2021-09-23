رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة: ليست مكانا للعلم فقط

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات الأهلية ، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا للمناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتعد جامعة المنصورة الجديدة ضمن إحدى الجامعات الاهلية الغير هادف للربح وتقع في مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بمصر، وتأسست عام 2019.

شدد رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على دور الأنشطة الطلابية، لأنها تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأوضح الدكتور معوض الخولي، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، حيث تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، إضافةً إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

وقال "الخولي" إن الجامعة تسعى هذا العام فى ممارسة جميع أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر إسبوعيًا بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

ولفت الدكتور معوض الخولي، إلى دور الأنشطة الطلابية وضرورة المشاركة بيها حين مع بداية العام الدراسي الجامعي 2021/2022، وأن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وتابع رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الجامعة تستهدف العمل على توفير مناخ يساعد على الإبداع والتميز وتطوير قدرات البحث العلمى والابتكار إلى مستوى عالمى فى المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية، وتقديم برامج علمية نوعية متطورة، تلبى احتياجات سوق العمل، فى ضوء المعايير القومية والعالمية المرجعية، مع تعزيز التميز فى التعليم والتعلم، وتوفير البنية التحتية الذكية والمتطورة الضرورية للبحث وزيادة مجالات التميز

وجدير بالذكر تخضع الجامعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.