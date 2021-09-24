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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأكثر فخامة.. مانسوري تضع لمساتها الإبداعية على رولزرويس | صور

الأكثر فخامة .. مانسوري
الأكثر فخامة .. مانسوري تضع لمساتها الإبداعية على رولزرويس

تمتلك شركة رولزرويس الانجليزية اسطول يضم الكثير من السيارات الفريدة، والتي تتسم بعنصر الفخامة المعهود، حيث يرجع ذلك إلى تاريخها الممتد وسط عالم السيارات الفارهة، والتي تلاقي اقبال كبير من فئة الأثرياء والمشاهير، ومن بين الطرازات القوية هي النسخة رولزرويس داون، والتي تستمد قوتها من محرك V12، سعة 6600 سي سي، مع قوة قدرها 730 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر.

ويبدو ان اللمسات الابداعية في عالم تعديلات السيارات، لم تقف حائرة أمام قدرات هذه النسخة الفريدة، بل اضافت إليها بعض الترقيات الخارجية، والداخلية لتزين من روعة الاطلالة الخاصة بـ رولزرويس داون صاحب السقف المكشوف والاطلالة الفخمة.

مانسوري تضع لمساتها الإبداعية على رولزرويس

 

حيث اضافت شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعض اللمسات الفريدة لهذه النسخة، بعد ان اطلقت عليها لقب SOFTKIT، وظهرت المقدمة الخاصة بهذه النسخة بشعار روح النشوة المعهود الخاص باصدارات رولزرويس، ولكن مع عدة لمسات منها، الشبكات الأمامية المتعددة المقاطع والتي ظهرت باللون الاسود.

بالاضافة إلى صادم امامي من الياف الكربون يقع على جانبية مصابيح ضاب تعمل بتقنية LEDLIGHT، وناشر امامي نحيف قريب من الارض مما يضيف لمسة رياضية، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، تتوسطها جنوط معدنية متعددة المقاطع تتخذ شكل النجمة المتشعبة مع لون اسود لامع.

كما دعمت السيارة رولزرويس SOFTKIT بعتبات جانبية بارزة، مع ناحية خلفية ذات دعامات جانبية من ناحية الصادم الخلفي، والذي دعم بـ لوحة سوداء تقع ماحية منظومة العادم التي ظهرت بشكل ثنائي الأداء، ولا شك ان هذه النسخة امتلكت مقصورة داخلية رائعة حيث ظهرت من الداخل بالجلد البني الفاخر، مع لمسات متداخلة من الجلد الأسود، من ناحية المقاعد والأبواب، إلى جانب لمسات مانسوري الشهيرة.

رولزرويس SOFTKIT مانسوري شركة مانسوري شركة رولزرويس الانجليزية

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