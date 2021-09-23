رئيس مهرجان إيزيس: ننتصر لقضايا المرأة.. و18 عرضا مسرحيا لفرق دولية

قالت المخرجة عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، إن مهرجان إيزيس لمسرح المرأة جسر ثقافي بين المبدعات، لافتة إلى أن المهرجان بمثابة انتصار لقضايا المرأة في المقام الأول وللحرية الابداعية للمرأة بشكل عام.

وأضافت لطفي، خلال حوارها مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المهرجان قدم 18 عرضًا مسرحيًا لفرق دولية بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، منها: اليابان - روسيا - انجلترا - رومانيا ، لافتة إلى أن هناك مصاعب كبرى تواجه الفرق المسرحية بسبب ضعف التمويل.

وتابعت أن اختيار المكرمات راعى تنوع الأجيال، وجاء بناء على اسهاماتهم المسرحية، لافتة إلى أن الفنانة شويكار أحد أهم من استحققن التكريم في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، مؤكدة أن عروض المهرجان شهدت إقبالا جماهيريًا ضخمًا وغير متوقع.