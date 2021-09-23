الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان للحد من قوة عمالقة التكنولوجيا

تستعد الجهات الرقابية والتنظيمية من الولايات المتحدة وأوروبا لتبني نهج أكثر توحيدًا للحد من القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون.



وذكر موقع "سي نت" التكنولوجي الأمريكي، اليوم الخميس، نقلًا عن مشروع مذكرة تفاهم مشتركة، أنَّ الجانبين سيزيحان الستار عن حزمة التدابير المشتركة في الأسبوع المقبل، جنبًا إلى جنب مع إعلانات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا والمناخ وسلسلة التوريد خلال الاجتماع الأول لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيتسبرغ في 29 سبتمبر.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أطلقا مجلس التجارة والتكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام "لتنسيق المناهج الخاصة بالتجارة العالمية، والقضايا الاقتصادية والتقنية".



وبحسب مشروع المذكرة، ستركز مجموعة المجلس المعنية بالتكنولوجيا خلال الاجتماع على "تبادل المعلومات حول مناهجنا الخاصة بحوكمة منصة التكنولوجيا؛ سعيًا لتحقيق التقارب حيثما كان ذلك ممكناً"، ووصفت المعلومات الخاطئة والاعتدال في المحتوى والمنافسة العادلة كمجالات ذات اهتمام مشترك.



يأتي هذا التعاون المبلغ عنه في الوقت الذي يزداد فيه انتقاد المنظمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقوة السوقية الهائلة التي يحتفظ بها عمالقة التكنولوجيا. وفي يوليو، امتثل الرؤساء التنفيذيين لفيسبوك وأمازون وآبل وجوجل أمام لجنة من الكونجرس لجلسة استماع شاقة استمرت ست ساعات، وهو استجواب علني غير مسبوق لأبرز قادة شركات التكنولوجيا الكبرى.



ووفقًا للبيت الأبيض، من المقرر أن يضم اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي بالإضافة إلى نائبي الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارغريت فيستاجر وفالديس دومبروفسكيس.