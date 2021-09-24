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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة برشلونة و قادش في الدوري الإسباني

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة برشلونة  بتعادل السلبي أمام مضيفه فريق قادش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "رامون دي كارانزا"، فى ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
 


انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة ومضيفه قادش، بالتعادل السلبي، وذلك التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 73% لكن دون ترجمتها لأهداف، مقابل 27% لأصحاب الأرض.

 

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، والذى شهد طرد لاعب وسط الفريق الكتالونى

 

ورفع برشلونة رصيده للنقطة التاسعة فى المركز السابع، فيما أرتفع رصيد قادش للنقطة السادسة فى المركز الرابع عشر، ويتصدر ريال مدريد برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكبير على ريال مايوركا 6 - 1 أمس الأربعاء. 

 

 

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:
برشلونة:
شتيجن، مينجويزا، اراخو، بيكيه، ديست، جافيرا، بوسكيتس، دي يونج، ديمير، لوك دي يونج، ديباي.

قادش:
ليدسيما، اسبينو، هارويان، تشوست، كارسلين، خيمينيز، ألاركون، فالي، أرزامينديا، نيجريدو، سوبرينو

الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة دي يونج بوسكيتس

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