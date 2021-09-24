ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة .. ريال مدريد في الصدارة

انتهت مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا" بتعثر جديد لفريق برشلونة الذي تعادل سلبيًا أمام قادش على أرض الأخير.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السادسة كالاتي:



1 ريال مدريد، 16 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد، 14 نقطة.

3 ريال سوسيداد، 13 نقاط.

4 إشبيلية، 11 نقطة.

5 فالنسيا، 10 نقاط.

6 رايو فاليكانو، 10 نقاط.

7 برشلونة، 9 نقاط.

8 ريال بيتيس، 9 نقاط.

9 أتلتيك بلباو، 9 نقاط.

10 أوساسونا، 8 نقاط.

11 ريال مايوركا، 8 نقاط.

12 فياريال، 7 نقاط.

13 إسبانيول، 6 نقاط.

14 قادش، 6 نقاط.

15 إلتشي، 6 نقاط.

16 ليفانتي، 4 نقاط.

17 سيلتا فيجو، 4 نقاط.

18 غرناطة، 3 نقاط.

19 خيتافي، بلا نقاط.

20 ألافيس، بلا نقاط.