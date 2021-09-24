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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 في تنسيق الجامعات 2021 وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضعط هنا 

تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات 2021 

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، أن التسجيل سيكون في الفترة من السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021 


الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.0.

وأشارت إلى أنه فيما يخص تحديد مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكدت أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، مشيرة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأردفت أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

خطوات تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021


يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من  تنسيق الجامعات 2021  تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط اضغط هنا

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ

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تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية وأهم الضوابط

بدء المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة
 

أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت القادم الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة  اضغط هنا  على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

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انطلاق التسجيل بـ" تنسيق المرحلة الثالثة 2021".. غدا

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

بدأ تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات اعتبارا من اليوم ، وحتي 27 سبتمبر الجاري.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إن التنسيق الإلكتروني لـ الدبلومات الفنية 2021 يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على الرابط التالي http://www.tansik.egypt.gov.eg/

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات (ضوابط ومفاهيم)
ونذكر لكم ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي :

١- دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

‫تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات‎

أولا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

ثانيا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر
دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.
٢- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية
أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021 تنسيق الجامعات الجامعات طلاب الدور الثاني تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني جميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية

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