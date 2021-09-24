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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق التسجيل بـ" تنسيق المرحلة الثالثة 2021".. غدا

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة (الدور الثاني) عام 2021 حيث تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www. HYPERLINK "http://Tansik.Egypt.gov.eg" Tansik.Egypt.gov.eg

واوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون في الفترة بدءا من غدا السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

 

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة:

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.0.

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وأشارت إلى أنه فيما يخص تحديد مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
وأضاف الوزارة أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

 

وأكدت انه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة، مشيرة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
واردفت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

المرحلة الثالثة الدور الثاني التنسيق الالكترونى وزارة التعليم العالى تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة

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