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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. صاحبة ثلاثية المماليك في ضيافة منتدى الثقافة والإبداع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقام في السابعة مساء بعد غد الأحد بمركز الإبداع الفني " بأرض الأوبرا"، أمسية جديدة من "منتدي الثقافة والإبداع"، والذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل عنوان "مبدعون وجوائز .. رحلة د. ريم بسيوني " .

المنتدي إشراف الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وتروي خلال الندوة الكاتبة د. ريم بسيوني رحلتها الإبداعية وحصولها علي عدد من الجوائز، وكذلك رحلتها الأكاديمية من خلال التدريس في عدد من الجامعات في مصر وخارجها .

تعمل "بسيوني" أستاذ ورئيس قسم اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عملها "بائع الفستق" علي جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة عام 2009، كما حصلت روايتها "الدكتورة هناء" علي المركز الأول لجائزة ساويرس في الأدب 2010، كما حاز كتابها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" علي  جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلي للثقافة عام 2020.

ومن مؤلفاتها "سبيل الغارق"، و "الطريق والبحر"، "رائحة البحر"، "الحب علي الطريقة العربية"، "أشياء رائعة" و"مرشد سياحي".

جدير بالذكر أن منتدي الثقافة والإبداع يهدف الي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي - الذي يقام شهرياً- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.

مركز الابداع الفني منتدى الثقافة والإبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية مبدعون وجوائز رحلة د ريم بسيوني

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