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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد مدرسة حفائر شيخ العرب همام بفرشوط

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس

تفقد أمس الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة موقع شيخ العرب همام بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، لمتابعة حفائر شيخ العرب همام آلتي تشارك فيها كلية الآثار جامعه عين شمس مع وزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

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وذكر الدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس،  أنه تم توزيع شهادات للتدريب علي مفتشي وزارة السياحة والآثار وكذلك طلاب الآثار بـ جامعة عين شمس وذلك بحضور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة وعباس زواش مدير الدراسات بالمعهد وا.د. حسن سليم استاذ الآثار المصرية بكلية الآثار وا. الفت وزيري مدير عام آثار نجع حمادي  وقام ا.د. أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة بشرح الموقع وأهم نتائج حفائر هذا الموسم  والتي شملت الكشف عن العديد من المنشآت والمباني والتحف الأثرية والتي تعكس أهمية الموقع وطبيعة العمارة والفنون التقليدية في صعيد مصر في منتصف القرن الـ18 الميلادي.

جدير بالذكر أن الحفائر ستنتهي في 30 سبتمبر من هذا العام.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الآثار جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفائر شيخ العرب حفائر شيخ العرب همام

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