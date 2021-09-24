إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة بـ أسيوط

أصيب 9 أشخاص، في حادث حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق الزراعي بعد كمين الطرق بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق الزراعي ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم "٢٤٦٨ ي ص ج" بشجرة على الطريق بعد كمين الطرق، ما أسفر عن إصابة "نجاح.ص.ث"، و"محمود.ا.م" 17 سنة، و"علا.ع.م" 35 سنة، و"زينب.خ.ح" 56 سنة، و"اسماء.ع.ح" 23 سنة.

كما أصيب "ابوالحسن.م.م" 7 سنوات، و"محمود.م.م" 21 سنة، و"حنين.م.ك" 3 سنوات، و"كوثر.ا. ب"50 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم.