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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يقتحم صراع التعاقد مع هالاند

صدى البلد

اقتحم نادي ليفربول الإنجليزي، صراع التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نادي ليفربول مهتم بضم إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وينافس ليفربول كلا من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، على التعاقد مع هالاند.

كلوب يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول:

في سياق آخر، أثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الجدل بشأن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، مع الريدز.

قال يورجن كلوب خلال في تصريحات صحفية :" تجديد عقد محمد صلاح؟  الأمر ليس بيدي، لا أدخل في هذه الأمور".

واصل كلوب "أنا اهتم فقط بمدى جاهزيته والتزامه، وهو في أفضل حال، ليس لدي شيء آخر لأقوله".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح، 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

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