أبرزهم محمد صلاح .. 3 صفقات تاريخية أهدرها نادي برشلونة

أهدر نادي برشلونة، 3 صفقات تاريخية في عام 2017، عقب رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

3 صفقات تاريخية أهدرها نادي برشلونة في 2017:

محمد صلاح:

ذكرت صحيفة " الناسيونال" الكتالونية، خلال الساعات الماضية، أن مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، وروما الإيطالي سابقًا، عرض محمد صلاح على إدارة برشلونة عام 2017.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة رفض التعاقد مع محمد صلاح في ذلك التوقيت مقابل 40 مليون يورو فقط، لينتقل اللاعب لنادي ليفربول بنفس المبلغ تقريبًا.

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، فضلت التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح بروسيا دورتموند الألماني، مقابل ما يقرب من 150 مليون يورو.

مبابي وهالاند:

كشف خافيير بورداس المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، عن سبب رفض النادي الكتالوني التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، وهالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وقال خافيير بورداس في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو “ العام الماضي”،:"عقب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، تم عرض كيليان مبابي " عندما كان لاعبا في موناكو" علينا".

وأضاف:" والد مبابي تحدث معي وأكد لي أن نجله مستعد للانتقال إلى برشلونة، لأنه لا يرحب بالانضمام إلى ريال مدريد بسبب وجود رونالدو وبنزيما وبيل، كما أن موناكو لا يرغب في بيع اللاعب لباريس سان جيرمان باعتباره منافسا له في الدوري الفرنسي.

وتابع:" كان من الممكن أن نضم مبابي مقابل 100 مليون يورو، ولكن روبرت فرنانديز رئيس الأمانة الفنية ببرشلونة، فضل التعاقد مع ديمبلي، بحجة أن مبابي لاعب فردي، كما أن برشلونة يحتاج جناح وليس مهاجما.

وواصل:" أوصيت أيضا بضم هالاند ولكنهم رفضوا أيضا، حيث قالوا إن اللاعب ليس مناسبا لفريق برشلونة، وتعاقدوا بعدها مع برينس بواتينج.

برشلونة يدفع ثمن اختياراته الخاطئة:

يعاني فريق برشلونة حاليا، على الصعيد الهجومي، بسبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

برشلونة لم يستفيد من عثمان ديمبلي بالشكل الأمثل منذ ضمه في 2017، بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب، في حين الثلاثي الذي رفض برشلونة التعاقد بعد رحيل نيمار، يتربعون على عرش الأفضل في العالم حاليا؟