عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم محمد صلاح .. 3 صفقات تاريخية أهدرها نادي برشلونة

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أهدر نادي برشلونة، 3 صفقات تاريخية في عام 2017، عقب رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

 3 صفقات تاريخية أهدرها نادي برشلونة في 2017:

 

محمد صلاح:

ذكرت صحيفة " الناسيونال" الكتالونية، خلال الساعات الماضية، أن مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، وروما الإيطالي سابقًا، عرض محمد صلاح على إدارة برشلونة عام 2017.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة رفض التعاقد مع محمد صلاح في ذلك التوقيت مقابل 40 مليون يورو فقط، لينتقل اللاعب لنادي ليفربول بنفس المبلغ تقريبًا.

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

ليفربول يسعى لـ تجديد عقد محمد صلاح مقابل مليار جنيه .. تفاصيل

وأشارت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، فضلت التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح بروسيا دورتموند الألماني، مقابل ما يقرب من 150 مليون يورو.

مبابي وهالاند:

كشف خافيير بورداس المدير التنفيذي السابق لنادي برشلونة، عن سبب رفض النادي الكتالوني التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، وهالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وقال خافيير بورداس في تصريحات لصحيفة   موندو ديبورتيفو “ العام الماضي”،:"عقب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، تم عرض كيليان مبابي " عندما كان لاعبا في موناكو" علينا".

وأضاف:" والد مبابي تحدث معي وأكد لي أن نجله مستعد للانتقال إلى برشلونة، لأنه لا يرحب بالانضمام إلى ريال مدريد بسبب وجود رونالدو وبنزيما وبيل، كما أن موناكو لا يرغب في بيع اللاعب لباريس سان جيرمان باعتباره منافسا له في الدوري الفرنسي.

وتابع:" كان من الممكن أن نضم مبابي مقابل 100 مليون يورو، ولكن روبرت فرنانديز رئيس الأمانة الفنية ببرشلونة، فضل التعاقد مع ديمبلي، بحجة أن مبابي لاعب فردي، كما أن برشلونة يحتاج جناح وليس مهاجما.

وواصل:" أوصيت أيضا بضم هالاند ولكنهم رفضوا أيضا، حيث قالوا إن اللاعب ليس مناسبا لفريق برشلونة، وتعاقدوا بعدها مع برينس بواتينج.

برشلونة يدفع ثمن اختياراته الخاطئة:

يعاني فريق برشلونة حاليا، على الصعيد الهجومي، بسبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

برشلونة لم يستفيد من عثمان ديمبلي بالشكل الأمثل منذ ضمه في 2017، بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب، في حين الثلاثي الذي رفض برشلونة التعاقد بعد رحيل نيمار، يتربعون على عرش الأفضل في العالم حاليا؟

برشلونة محمد صلاح مبابي هالاند صلاح

ترشيحاتنا

السيسي لأبطال طوكيو: أنتم تعطون الأمل للجميع.. وشريف عثمان: شهدنا طفرة في عهدك

لحظة وصول تابوت الكاهن بسماتيك إلى الجناح المصري بـ اكسبو دبي 2020

حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد .. الإفتاء ترد

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

روسيا تتحول لبؤرة تفشي لفيروس كورونا

شاهد .. لحظة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يرفض عقوبات "استئناف الجبلاية" ضد شيكابالا وحازم إمام

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شاهد .. لحظة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد طوكيو

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ