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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يسعى لـ تجديد عقد محمد صلاح مقابل مليار جنيه .. تفاصيل

صدى البلد

 

كشفت بعض التقارير الصحفية البريطانية عن قرب تجديد عقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب مع الفريق براتب سنوي يقدرب بـ 50 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل مليار جنيه مصري .

 

وأكدت صحيفة “ ليفربول إيكو ” أن مايكل إدواردز المكلف في ليفربول بتجديد عقود اللاعبين يرغب في حسم أمر تجديد محمد صلاح مع الفريق بشكل مبكر خوفا من تكرار أزمة بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد .

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 لذلك يرغب في تجديد العقد مبكرا .

 

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الاستثمار في محمد صلاح حيث انه الافضل في الفريق خلال الموسم المقبل.

 

وتابعت الصحيفة أن تاثير محمد صلاح مع ليفربول كبير اكبر من ذلك بين بوجبع مع مانشستر يونايتد .

 

فاز فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على بولونيا الإيطالي، في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب كميل فورنييه  في فرنسا، استعدادا للموسم الجديد.

 

افتتح ديوجو جوتا التسجيل مبكرا لفريق ليفربول في شباك بولونيا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

 

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بهدف ثان، في الدقيقة 16.

 

ولعُبت المباراة 60 دقيقة فقط، ومن المقرر أن تقام مباراة آخرى بين ليفربول وبولونيا، مدتها 60 دقيقة أيضا، في السادسة مساء.

 

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح.

 

وبدأ ليفربول مباراة بولونيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد-  ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر - كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

يذكر أن  ليفربول خسر  أمام نظيره هيرتا برلين الألماني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، على ملعب “تيفولي”.

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