بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط 150 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام - ومديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 100 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب.



وضبط ( 50 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وضبط (35000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3.900.000 ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها