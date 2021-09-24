كشف ملابسات سرقة 20 كرتونة لبن أطفال من مركز طبى بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (طبيب ومدير مركز طبى - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم" 496 علبة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - فلاشة أدوات مكتبية) من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكابها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدى المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفى، والإستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توك توك" خاصة بأحد المتهمين، كما أقروا بتصرفهم بالبيع فـى الأدوات المكتبية المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط (الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين ، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة (لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر - مقيم بدائرة القسم) "سيئ النية" ، أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.