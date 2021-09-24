الجزائر تهدد بإجراءات تصعيدية ضد المغرب

حذر دبلوماسي جزائري كبير من أن الجزائر قد تلجأ إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية في خلافها مع المغرب، وذلك بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقال عمار بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية إنه "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات التي ربما تكون موضع دراسة"، وفقا لوكالة "رويترز".

والعلاقات بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا متوترة منذ عقود، حيث أغلقت الجزائر والمغرب حدودهما منذ عام 1994.

وقبل أيام أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة المملكة بتنفيذ ما وصفته بـ"الأعمال الدنيئة" ضدها، موضحة أن "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

كما أعلنت الجزائر يوم الأربعاء الماضي الإغلاق الفوري لمجالها الجوي مع المملكة المغربية.

فيما قالت مصادر في الطيران المغربي إن 15 رحلة جوية فقط سوف تتأثر بقرار الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام المغرب.