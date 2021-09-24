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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية : تحويلات مرورية بالمعادي 45 يومًا لإنشاءات بالصرف الصحي

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان أصدرته منذ قليل أنه تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع (79) بمنطقة المعادى بالقاهرة ، فإن الأمر يستلزم إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة.

وطبقا لبيان الوزارة فأن الامر  يستلزم تنفيذ الآتى:-

غلق كلى لشارع (79) بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع (250) حتى شارع (15) فيما بعد ميدان النادى فقط ، دون تنفيذ أى أعمال بشارعى (250 – القنال) مع الإستقباء على حركة المرور بميدان النادى.

الإبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعها مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى، إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة (45) يوما ، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

وزارة الداخلية أعمال إنشائية تحويلات مرورية منطقة المعادى حركة المرور

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