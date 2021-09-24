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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

115% ارتفاعا في عدد المتقدمين للجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي

مكتب إحصاءات الاتحاد
مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)

أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، زيادة عدد المتقدمين لأول مرة لطلب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 115 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


ووفقا للبيانات الوادرة على موقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت، فقد تقدم خلال الربع الثاني من العام الجاري 103 آلاف و895 شخص للحصول على الحماية الدولية في بلدان الاتحاد الأوروبي لأول مرة، في مقابل 48 ألفا و370 شخص تقدموا في الربع الثاني من 2020، و95 ألفا و265 شخصا في الربع الأول من العام الجاري (بزيادة قدرها 9 بالمئة).


رغم ذلك، سجل عدد المتقدمين لأول مرة للّجوء مستوى أقل من المستويات التي كان عليها قبل ظهور وباء "كوورنا"، إذ يقل عدد المتقدمين خلال الربع الثاني منا لعام الجاري بنسبة 28 بالمئة عن العدد المسجل في الربع الثاني من 2019.


وبحسب بيانات (يوروستات)، جاءت سوريا وأفغانستان وباكستان في مقدمة الدول التي تأتي منها طلبات اللجوء، بينما احتلت ألمانيا وفرنسا واسبانيا صدارة البلدان التي وصلت إليها تلك الطلبات.

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