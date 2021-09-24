زيادة المعاشات تطبيق عملي لحياة كريمة.. ورعاية السيسي لأهل القرآن (تقرير)

تلقى قراء مصر قرار زيادة المعاشات بسعادة غامرة، كما قدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي هذا السياق، أعرب الشيخ محمد حشاد نقيب القراء عن بالغ سعادته بالزيادة الجديدة التي أقرها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب مبادرة حياة كريمة لكل المصريين ، مؤكدًا أن جميع أهل القرآن يدلون بدلوهم ويشكرون الرئيس الذي يعمل جاهدا على إكرام أهل القرآن في كل المحافل.

وأوضح الحشاد، أن هذا القرار ضمن سلسلة قرارات جيدة من أجل تحسين وضع القراء، خاصة أصحاب المعاشات وزيادة وتحسين أجورهم.

ووجه مجلس إدارة النقابة منهم الشيخ محمود الخشت نائب النقيب والشيخ صديق المنشاوي الأمين العام والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق والشيخ محمد الموجود المشرف العام على النقابة الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على وقوفه دعمه ومساندته الدائم للنقابة وأهل القرآن جميعا وخاصة أصحاب المعاشات. داعيين المولى عز وجل أن مصرنا الحبيبة بابنها البار الرئيس عبد السيسي وكل المخلصين من أبناء الوطن الآمن اللهم آمين.



أكد الشيخ حجاج الهنداوي أحد أعلام القران الكريم، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، أن صرف مليون جنيه دعمًا من الأوقاف لـ أصحاب المعاشات بنقابة القراء هي لفتة طيبة ودعم للغلابة من القراء الفقراء بعد انقطاع لأعوام طويلة عن رعايتهم.



وأضاف حجاج الهنداوي لِـ صدى البلد، أن زيادة معاشات القراء ودعم وزارة الأوقاف هو استمرار لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أقرها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب مبادرة حياة كريمة لكل المصريين



وفي سياق آخر قال الشيخ حجاج الهنداوي، إنه لم يسئ إلى قراء محافظة الشرقية، حسبما قيل في اتصال هاتفي.



وقال الهنداوي في بيان له اليوم :"بالنسبة للمنشور الأخير على الفيس بوك، بخصوص الاتصال الهاتفي، والذي يقال إني أسأت لقراء محافظة الشرقية فإني والله يعلم أني لم أتبادل أطراف الحديث في الإساءة لذي قارئ من قراء محافظة الشرقية أو أي قارئ للقرآن صغيراً كان أو كبيراً وإني على العهد مع زملائي الكرام من القراء الأفاضل لا يجمعنا سوى الحب والأدب والتأدب مع القرآن الكريم".

ودعا الهنداوي، أهل القرآن الكريم التثبت من كل ما يقال على لسانه قبل الخوض فيه بدون أي علم إعمالاً بقوله سبحانه وتعالى:" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا أن يصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

واختتم بتوجيه التحية والتقدير والاعتذار لقراء المحافظة وجمهور القرآن الكريم فيها الذي يسعدني أن أتواجد معه في ليالي قرآنية متعددة خلال الفترة الأخيرة.



وثمن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء قرار زيادة معاشات نقابة القراء، موضحا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوصى بتوزيع قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون لقراءة سورة الجمعة بالمساجد الكبرى بالقاهرة وبجميع محافظات الجمهورية. مع ضخ دماء جديدة من القراء الشباب بإسناد نفس المهمة لهم من أجل اكتساب الخبرات أسوة بمن سبقوهم في هذا المجال من كبار قراء الإذاعة والتليفزيون.

وأشار إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف كلف مجلس النقابة بعمل تصور بهذا الأمر ويوافي به في القريب العاجل إن شاء الله للتنفيذ.