بعد أشهر قليلة.. افتتاح مشروع الربط البري بين السعودية وعمان

كشف وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد حمود المعولي، اليوم الجمعة، مستجدات التنسيق مع السعودية في العديد من المجالات، وبالأخص مشروع الربط البري بينهما.

وبيَّن “المعولي”، خلال لقائه مع قناة "العربية"، أنه سيكون ضمن وفد من سلطنة عمان، لزيارة المملكة خلال الشهر المقبل، حيث سيلتقي خلالها مع وزيري النقل والاتصالات.

وشدد علي أن مشروع الربط البري بين البلدين، بات على بُعد أشهر قليلة من الافتتاح، خاصة أن معظم المرافق الخاصة بالمشروع، باتت جاهزة، سواء المرافق المعنية باستقبال الضيوف من الجانبين، أو “الخدمية” مثل محطات الوقود وخلافها.

وأفاد بأن المشروع مهم للبلدين؛ حيث سيكون له إسهام كبير في اختصار المسافات والوقت لنقل المنتجات، وهو الأمر المهم بالنسبة للمنتجات الزراعية والغذائية بشكل عام، مشيرًا إلى أن التجارة بين البلدين، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق بلد ثالث، تبلغ قيمتها 10 مليارات ريال.