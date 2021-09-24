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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

صفية العمري
صفية العمري

نشرت الفنانة الكبيرة صفية العمري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات. 


وكتبت صفية العمري : "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و شكرا هيئة الثقافة و الفنون و إدارة الجوازات و الهجرة".


وكشفت الفنانة صفية العمري، من خلال تصريحات صحفية عن سر غيابها عن الاعمال الفنية قالت : من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه  فأنا لست بعيدة بإرادتي".

 

وتابعت قائلة :" الأعمال الجيدة القيمة لم تعد متاحة في هذه الظروف، وأنا لست ممتنعة أو مقصرة ولكن منذ فترة طويلة تعرض علي أعمال مكررة، والجمهور يضعني في مكانة معينة، وأنا غير مستعدة أن أقدم لهم عملا لا يرضيهم أو دون المستوى، أو يشعرون أنني أقدم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون".

 

كما اضافت : " منذ فترة طويلة وأنا غير مقتنعة بما يعرض علي ولا أريد أن أقدم أدوارا مكررة، فكنت أبحث عن أدوار متنوعة فيها اكتشافات أخرى لشخصيتي، لأنني لا أحب الشخصية النمطية وهو ما لم أجده في السنوات الأخيرة في تقديم أدوار مختلفة فيها إبداع، بحيث أن أكون "شبعانة" ومستمتعة وسعيدة أثناء أدائها، بينما الأدوار السطحية لا تأسرني ولا تجذبني لتقديمها، ولذلك تجدني كنت مُقلة في أعمالي".

 

اما عن فكرة الاعتزال اكدت قائلة: “ لم أعتزل ولكني مبتعدة عن الأدوار التي لا تليق بي وبتاريخي، اعتزال الفنان يكون له أسبابه ودوافعه وأنا ليس لدي أسباب تدفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، فما دام الفنان قلبه ينبض والشعلة التي بداخله ما زالت مشتعلة فلن يفكر في الاعتزال، فالفنان لا يعتزل إلا إذا عُزل”.

 

الفنانة الكبيرة صفية العمري الإقامة الذهبية بالإمارات الشيخ محمد بن راشد الإمارات العربية دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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