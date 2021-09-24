محمود علاء يحتفل بعيد ميلاد أشرف بن شرقي الـ27

هنأ محمود علاء مدافع الفريق الاول بنادي الزمالك زميله أشرف بن شرقي، بعيد ميلاده الـ27 الموافق اليوم الجمعة 24 سبتمبر.



ونشر محمود علاء عبر حسابه علي "إنستجرام" صورة له برفقة بن شرقي وكتب قائلا "عيد ميلاد سعيد اخي"



فتحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك، اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد، دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.