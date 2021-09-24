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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بإطلالة مبهجة.. نهال طايل تخطف قلوب متابعيها

نهال طايل
نهال طايل

شاركت الاعلامية الشابة نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل" على فضائية "صدى البلد"، متابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهال طايل، في الصورة، بإطلالة ناعمة ومبهجة، مرتدية توب باللون الأسود؛ ما أبرز من رقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ناعمة؛ ما تناسب تفاصيل إطلالتها.


أما من الناحية الجمالية، فوضعت نهال طايل، مكياج هادئ؛ لتبرز جمال ملامحها، ونالت الصور إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وفي سياق آخر، سبق أن أوضحت الإعلامية نهال طايل، أن برنامج “تفاصيل”، يتحدث عن تفاصيل حياتنا، مؤكدة أنه يُكوِّن طاقة إيجابية، والسلبي منها “جرس إنذار”.

 

وأضافت طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، أن “تفاصيل” به لحظات سعادة، وأيضا لحظات حزن، مشيرة إلى أن حياتنا بها هذان الشعوران.

 

واستطردت مقدمة برنامج تفاصيل، “كانت لنا بصمة في حل كثير من المشاكل، ومد يد العون”، معلقة “هنكمل مشوارنا، وهنعمل حملات لزواج اليتمات، وعلاج الأطفال، وسنتعاون مع مؤسسات الدولة”.

 

وسبق أن أعلنت المذيعة نهال طايل، انضمامها لمقدمي البرامج التليفزيونية، في تجربة جديدة، تحت اسم "تفاصيل" عبر قناة صدى البلد الفضائية.

 

 برنامج "تفاصيل" 
 

ينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.


يذكر أن نهال طايل قدمت برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، وهو برنامج اجتماعي، تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.

IMG_٢٠٢١٠٩٢٤_٢٢٥٤١٣
IMG_٢٠٢١٠٩٢٤_٢٢٥٤١٣
IMG_٢٠٢١٠٩٢٤_٢٢٥٩٤٠
IMG_٢٠٢١٠٩٢٤_٢٢٥٩٤٠
الإعلامية نهال طايل إطلالة مبهجة تخطف قلوب متابعيها صدى البلد برنامج تفاصيل

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